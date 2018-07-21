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21. 07. 2018

В католическую семинарию в Гродно поступили 6 юношей, в Пинскую — 1

В Минске 18 июля в здании Конференции Католических Епископов в Беларуси состоялся первый тур вступительного экзамена для кандидатов на первый год обучения в Высших духовных семинариях в Гродно и в Пинске.

Кроме экзамена, кандидатам нужно было объяснить мотивы своего выбора следовать за Христом, сообщает catholic.by.

Председателем комиссии выступил епископ Александр Яшевский SDB, в состав ее вошли кс. Виталий Войцеховский — ректор Высшей духовной семинарии в Гродно и кс. Николай Тихонович — настоятель Троицкого костела в Глубоком.

По итогам экзамена учащимися семинарии в Гродно стали юноши из Гродненской епархии — Марцин Лудич, Дмитрий Ровный, Павел Товкинь, Минско-Могилевской — Павел Леонович, Витебской — Антон Тышко, Андрей Януль.

Учащимся семинарии в Пинске стал Алексей Заиченко — житель города.

Второй тур экзаменов состоится 13-14 августа.

Источник: krynica.info

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