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21. 07. 2018

ДТП на Житомирщине: погибли трое детей

В ДТП на трассе в Житомирской области в пятницу, 20 июля, погибли трое детей. Об этом сообщили в полиции области.

Уточняется, что погибли парни 2002 и 2004 года рождения и восьмилетняя девочка, гражданка России.

Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших было двое детей - 11-летняя девочка и 10-летний мальчик, гражданин России. Они находятся в реанимации.

Ранее сообщалось, что среди десяти погибших в масштабной аварии на трассе Киев - Чоп в Житомирской области был один ребенок.

Напомним, авария произошла на 127 километре трассы Киев - Чоп. Маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик, в результате чего 10 человек погибли, 10 получили травмы.

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Источник: korrespondent.net

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