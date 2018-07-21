Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июля 2018, суббота, 12:05
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
21. 07. 2018

В Мексике грузовик столкнулся с автобусом: 13 жертв

В Мексике в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса погибли 13 человек. Об этом в субботу, 21 июля, сообщает Milenio.

Авария случилась на 17-м километре трассы Мехико-Пачука.

По предварительным данным, у микроавтобуса отказали тормоза, после чего он на большой скорости врезался грузовик. Отмечается, что грузовик был припаркован на обочине.

В результате столкновения на месте аварии погибли 12 человек, а еще одна женщина скончалась в больнице.

Из-за аварии трасса была частично перекрыта.

В Мексике автобус столкнулся с грузовиком: 11 жертв

Ранее в Болгарии близ населенного пункта Вакарел автобус столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся. В результате аварии погибли 10 человек и ее 22 получили ранения.

Также сообщалось, что в России автобус с 40 детьми столкнулся с легковой машиной ВАЗ-2109 на дороге А-107 в Подмосковье. В результате аварии пострадали семеро детей, а водитель легковушки погиб.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.