В Украине за шесть месяцев этого года число выявленных правонарушений, связанных с торговлей людьми, выросло на 29% (186 против 144 фактов в прошлом году). Об этом в субботу, 21 июля, сообщил начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко, пишет пресс-служба ведомства.
Так, за шесть месяцев 2018 года Нацполиция выявила почти 190 преступлений в сфере торговли людьми.
Также сообщается, что правоохранители, занимающиеся борьбой с преступлениями, связанными с торговлей людьми, разоблачили и задержали 14 членов организованных преступных групп, а также установили 63 участников этих групп.
На данный момент правоохранители сообщили о подозрении в торговле людьми в 121 деле.
Крищенко добавил, что уже установлено 156 лиц, которые имеют статус пострадавших в результате таких преступлений.
Cмотрите фотогалерею: В Украине вырос уровень торговли людьми
Ранее в Киеве правоохранители разоблачили лиц, вывозивших младенцев за границу под прикрытием репродуктивной клиники.
Напомним, Украина вышла из группы стран, в которых процветает торговля людьми.
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Источник: korrespondent.net
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