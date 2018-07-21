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21. 07. 2018

В Украине вырос уровень торговли людьми

В Украине за шесть месяцев этого года число выявленных правонарушений, связанных с торговлей людьми, выросло на 29% (186 против 144 фактов в прошлом году). Об этом в субботу, 21 июля, сообщил начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко, пишет пресс-служба ведомства.

Так, за шесть месяцев 2018 года Нацполиция выявила почти 190 преступлений в сфере торговли людьми.

Также сообщается, что правоохранители, занимающиеся борьбой с преступлениями, связанными с торговлей людьми, разоблачили и задержали 14 членов организованных преступных групп, а также установили 63 участников этих групп.

На данный момент правоохранители сообщили о подозрении в торговле людьми в 121 деле.

Крищенко добавил, что уже установлено 156 лиц, которые имеют статус пострадавших в результате таких преступлений.

Cмотрите фотогалерею: В Украине вырос уровень торговли людьми

Ранее в Киеве правоохранители разоблачили лиц, вывозивших младенцев за границу под прикрытием репродуктивной клиники.

Напомним, Украина вышла из группы стран, в которых процветает торговля людьми. 

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Источник: korrespondent.net

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