МН17: Порошенко узаконил соглашение с Нидерландами

Президент Петр Порошенко ратифицировал законы о международном правовом сотрудничестве с Нидерландами в деле катастрофы рейса МН17 Малайзийских авиалиний на Донбассе. Об этом в субботу, 21 июля, сообщили в пресс-службе главы государства.

Так, президент подписал законы О ратификации соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о международном правовом сотрудничестве по преступлениям, связанным с катастрофой самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года, а также О выполнении соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве по преступлениям, связанным с катастрофой самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года.

Отмечается, что соглашение между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с катастрофой МН17, было подписано 7 июля 2017 года Таллинне.

"Ратификация соглашения и имплементация его положений в национальное законодательство обеспечивает сотрудничество между компетентными органами обоих государств, определяет порядок и особенности выполнения отдельных процессуальных действий в рамках соглашения с целью осуществления эффективного уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к сбиванию самолета, в рамках судебной системы Нидерландов", - отметили в пресс-службе президента.

В частности, речь идет об особенностях передачи Украиной в Нидерланды уголовного производства, выполнения запроса компетентного органа Нидерландов об обеспечении участия лица в качестве обвиняемого в судебном производстве на территории Нидерландов в режиме видеоконференции, выполнение запроса компетентного органа Нидерландов о допросе свидетеля или эксперта в режиме видеоконференции.

Напомним, в мае 2018 года объединенная следственная группа подвела первые итоги расследования инцидента. Согласно выводам следователей, Boeing был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который был доставлен на юго-восток Украины с 53 зенитной ракетной бригады под Курском.

Позже Нидерланды признали Украину невиновной в крушении малайзийского Боингана Донбассе. В конце июня страны Евросоюза призвали Россию признать ответственность за крушение MH17.

В Минобороны РФ опровергали эти данные, добавив, что выводы были сделаны на основе фотографий из соцсетей. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в Кремле не будут признавать итоги расследования, так как они сделаны без участия представителей России.

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Источник: korrespondent.net