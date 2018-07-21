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21. 07. 2018

На границе со Словакией задержали группу нелегальных мигрантов

Пограничники задержали группу из 12 нелегальных мигрантов на границе со Словакией. Об этом в субботу, 21 июля, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что мигранты были задержаны на Закарпатье в рамках совместной специальной пограничной операции Рубеж-2018.

Так, пограничники отдела Гута заметили признаки незаконного пребывания людей возле госграницы и начали поисковые действия.

В ходе оперативных действий правоохранители сначала задержали 4 азиатов, которые пытались пересечь границу Словакии, а еще восемь нелегалов задержали словацкие правоохранители.

Задержанные сообщили, что являются гражданами Вьетнама.

Ранее в Харьковской области ликвидирован транзитный канал незаконной миграции иностранцев из Юго-Восточной Азии в Россию и далее к украино-венгерскому и украино-польскому участкам границы через Одессу и Киев.

Напомним, с начала введения безвизового режима 11 июня 2017 года в странах Евросоюза были задержаны почти 32 тысячи неурегулированных мигрантов из Украины.

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Источник: korrespondent.net

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