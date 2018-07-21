В Чернигове из-за ливня затопило канализационную станцию №4 на перекрестке Кольцевой улицы и проспекта Мира, в связи с чем ее отключили от электроснабжения. Прекращен водоотвод в районе ЗАЗ. Об этом в субботу, 21 июля, сообщается на странице КП Черниговводокана в соцсети Facebook.
Люди со станции эвакуированы. Когда возобновится работа канализационной станции, неизвестно.
По данным местных СМИ, в результате ночного дождя затопило еще несколько улиц - Декабристов, Селюка. Соответствующие фото и видео очевидцы публикуют в соцсети Facebook.
Cмотрите фотогалерею: В Чернигове затопило канализационную станцию
Напомним, 20 июля на Днепр обрушился мощный ливень с градом, вследствие чего затопило улицы города.
Также ранее в Киеве прошел дождь, в результате которого затопило дорогу возле станции метро Вырлица.
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Источник: korrespondent.net
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