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21. 07. 2018

В Чернигове затопило канализационную станцию

В Чернигове из-за ливня затопило канализационную станцию №4 на перекрестке Кольцевой улицы и проспекта Мира, в связи с чем ее отключили от электроснабжения. Прекращен водоотвод в районе ЗАЗ. Об этом в субботу, 21 июля, сообщается на странице КП Черниговводокана в соцсети Facebook.

Люди со станции эвакуированы. Когда возобновится работа канализационной станции, неизвестно.

По данным местных СМИ, в результате ночного дождя затопило еще несколько улиц - Декабристов, Селюка. Соответствующие фото и видео очевидцы публикуют в соцсети Facebook.

Cмотрите фотогалерею: В Чернигове затопило канализационную станцию

Напомним, 20 июля на Днепр обрушился мощный ливень с градом, вследствие чего затопило улицы города.

Также ранее в Киеве прошел дождь, в результате которого затопило дорогу возле станции метро Вырлица.

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Источник: korrespondent.net

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