Отравление под Славянском: дизентерию подтвердили у 60 пострадавших

У шестидесяти пострадавших от отравления в детском центре Орленок на Донбассе подтвердился диагноз дизентерии. Об этом в субботу, 21 июля сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, по последним данным, дизентерию зафиксировали у 56 детей и 4 взрослых, которые отравились в лагере Орленок.

"Дизентерия подтверждена у 56 детей и 4 взрослых. Это последняя информация на этот момент относительно массового отравления в лагере Орленок", - написала Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам, состояние больных "ближе к удовлетворительному" и они завершают курс антибактериальной терапии. 30 детей уже готовят к выписке.

Накануне, 20 июля, омбудсмен сообщала о подтверждении этого диагноза у 15 пострадавших.

Напомним, в Лиманском районе Донецкой области в детском центре оздоровления и отдыха Орленок 16 июля 60 детей почувствовали ухудшение самочувствия, тошноту, у них повысилась температура. Было принято решение о их госпитализации. Всего были госпитализированы 94 человека.

Лагерь Орленок закрыли.

В четверг, 19 июля, в Минздраве сообщали о подверждении дизентерии у 18 из 94 пострадавших.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что врач сознательно сделала запись в журнале, что у детей из лагеря проявления ОРЗ, а не серьезной инфекции.

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Источник: korrespondent.net