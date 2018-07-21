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21. 07. 2018

В ДТП в Ровно погиб военный

Один военнослужащий погиб, еще один получил травмы в результате ДТП, которое произошло в ночь на субботу, 21 июля, в Ровно. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Отмечается, что один из военных, управляя бусом, въехал в припаркованный грузовик. Военнослужащий погиб на месте.

Авария произошла на ул.Макарова. Отмечается, что оба участника ДТП - военнослужащие, находившиеся вне службы.

"47-летний житель с. Бронники Ровенского района, управляя автомобилем Volkswagen Т4 по неизвестным причинам въехал в грузовой автомобиль DAF с прицепом, который был припаркован по правому краю проезжей части. В результате столкновения водитель от полученных травм погиб на месте аварии", - сообщили в полиции.

Пассажир автомобиля - 35-летний житель Ровно - с травмами госпитализирован в военный госпиталь.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, начато досудебное расследование.

Cмотрите фотогалерею: В ДТП в Ровно погиб военный

 
Напомним, накануне масштабная авария случилась на 127 километре трассы Киев - Чоп. Маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик, в результате чего 10 человек погибли, 10 получили травмы.
 
Ранее на Столичном шоссе под Киевом произошло столкновение трех легковых автомобилей с последующим возгоранием. В результате ДТП заживо сгорели три человека, из них один ребенок.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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