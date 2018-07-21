Смертельное ДТП на Житомирщине: задержали владельца маршрутки

Полиция задержала владельца маршрутки, в которой накануне из-за ДТП погибли 10 человек. Об этом в субботу, 21 июля, сообщает пресс-служба МВД.

Правоохранители зафиксировали ряд нарушений требований относительно технического состояния маршрутного автобуса, который перевозил людей.

Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) УК Украины.

Как сообщалось, 20 июля на трассе в Житомирской области столкнулись маршрутный автобус и грузовик DAF с полуприцепом. Рейсовая маршрутка ехала из Киева в Ровно.

Позже стало известно, что двум детям из числа пострадавших в аварии, стало лучше, хотя их состояние остается стабильно тяжелым.

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Источник: korrespondent.net