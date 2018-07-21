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21. 07. 2018

Диверсант ДНР пытался взорвать поезд - СБУ

Завербованного ДНР диверсанта задержали в Харькове сотрудники СБУ при попытке совершить диверсию на железной дороге. Об этом в субботу, 21 июля, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что мужчина был завербован представителями так называемого "министерства государственной безопасности" ДНР. Злоумышленник пытался выстрелить из гранатомета в грузовой поезд.

У мужчины изъяли гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалом.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что по заданию кураторов фейкового "министерства" злоумышленник с помощью реактивного противотанкового гранатомета должен был взорвать грузовой поезд, перевозивший горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд Вооруженных Сил Украины в зоне проведения ООС", - заявили в спецслужбе.

Отмечается, что все действия диверсанта кураторы координировали и утверждали через один из мобильных мессенджеров.

Задержанный - житель Донецка, который в последнее время проживает на территории Харьковской области.

Правоохранители также установили, что с 2002 года злоумышленник отбывал в исправительной колонии четырнадцатилетний срок лишения свободы за совершенное им по предварительному сговору группой лиц умышленное убийство человека.

Следователями СБУ начато уголовное производство по статье о диверсии.

Cмотрите фотогалерею: Диверсант ДНР пытался взорвать поезд - СБУ

Напомним, ранее контрразведка задержала бывшую "ополченку" ДНР. Жительница Славянска в 2014 году вместе с мужем добровольно присоединилась к "ополчению Новороссии".

Накануне в международном аэропорту Борисполь правоохранители задержали пособника сепаратистов из ДНР.

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Источник: korrespondent.net

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