Завербованного ДНР диверсанта задержали в Харькове сотрудники СБУ при попытке совершить диверсию на железной дороге. Об этом в субботу, 21 июля, сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что мужчина был завербован представителями так называемого "министерства государственной безопасности" ДНР. Злоумышленник пытался выстрелить из гранатомета в грузовой поезд.
У мужчины изъяли гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалом.
"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что по заданию кураторов фейкового "министерства" злоумышленник с помощью реактивного противотанкового гранатомета должен был взорвать грузовой поезд, перевозивший горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд Вооруженных Сил Украины в зоне проведения ООС", - заявили в спецслужбе.
Отмечается, что все действия диверсанта кураторы координировали и утверждали через один из мобильных мессенджеров.
Задержанный - житель Донецка, который в последнее время проживает на территории Харьковской области.
Правоохранители также установили, что с 2002 года злоумышленник отбывал в исправительной колонии четырнадцатилетний срок лишения свободы за совершенное им по предварительному сговору группой лиц умышленное убийство человека.
Следователями СБУ начато уголовное производство по статье о диверсии.
Cмотрите фотогалерею: Диверсант ДНР пытался взорвать поезд - СБУ
Напомним, ранее контрразведка задержала бывшую "ополченку" ДНР. Жительница Славянска в 2014 году вместе с мужем добровольно присоединилась к "ополчению Новороссии".
Накануне в международном аэропорту Борисполь правоохранители задержали пособника сепаратистов из ДНР.
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Источник: korrespondent.net
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