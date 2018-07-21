В городе Жашков Черкасской области правоохранители обнаружили две фуры со львовским мусором. Об этом в субботу, 21 июля, сообщает пресс-служба областной полиции.
Полицейские обнаружили два грузовых автомобиля марки Renault Magnum с полуприцепами. Водитель одного из автомобилей уже успел выгрузить мусор на земельный участок, а полуприцеп другого автомобиля еще был загружен.
Один из водителей заявил, что бытовые отходы он привез из другой области. Подтверждением этому стали товарно-транспортные накладные. Полицейские изъяли оба автомобиля с полуприцепами.
По данному факту Жашковским отделением полиции открыто уголовное производство по статье о загрязнении земель Уголовного кодекса Украины.
Виновникам грозит штраф до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. Проводится досудебное расследование.
По данным сайта ІнфоМІСТ, мусор был привезен из Львова.
Cмотрите фотогалерею: В Черкасской области обнаружили две фуры со львовским мусором
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby