В городе Жашков Черкасской области правоохранители обнаружили две фуры со львовским мусором. Об этом в субботу, 21 июля, сообщает пресс-служба областной полиции.

Полицейские обнаружили два грузовых автомобиля марки Renault Magnum с полуприцепами. Водитель одного из автомобилей уже успел выгрузить мусор на земельный участок, а полуприцеп другого автомобиля еще был загружен.

Один из водителей заявил, что бытовые отходы он привез из другой области. Подтверждением этому стали товарно-транспортные накладные. Полицейские изъяли оба автомобиля с полуприцепами.

По данному факту Жашковским отделением полиции открыто уголовное производство по статье о загрязнении земель Уголовного кодекса Украины.

Виновникам грозит штраф до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. Проводится досудебное расследование.

По данным сайта ІнфоМІСТ, мусор был привезен из Львова.

Cмотрите фотогалерею: В Черкасской области обнаружили две фуры со львовским мусором

Как сообщалось, в начале июня во Львове образовалась огромная мусорная свалка. На улице Северной накопилось более двух тысяч тонн отходов.

Ранее с ообщалось, что ЕБРР и другие доноры выделили 35 млн евро на рекультивацию львовской свалки в Грибовичах.

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Источник: korrespondent.net