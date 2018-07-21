Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июля 2018, суббота, 18:20
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
21. 07. 2018

В Черкасской области обнаружили две фуры со львовским мусором

В городе Жашков Черкасской области правоохранители обнаружили две фуры со львовским мусором. Об этом в субботу, 21 июля, сообщает пресс-служба областной полиции.

Полицейские обнаружили два грузовых автомобиля марки Renault Magnum с полуприцепами. Водитель одного из автомобилей уже успел выгрузить мусор на земельный участок, а полуприцеп другого автомобиля еще был загружен.

Один из водителей заявил, что бытовые отходы он привез из другой области. Подтверждением этому стали товарно-транспортные накладные. Полицейские изъяли оба автомобиля с полуприцепами.

По данному факту Жашковским отделением полиции открыто уголовное производство по статье о загрязнении земель Уголовного кодекса Украины.

Виновникам грозит штраф до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. Проводится досудебное расследование.

По данным сайта ІнфоМІСТ, мусор был привезен из Львова.

Cмотрите фотогалерею: В Черкасской области обнаружили две фуры со львовским мусором

 
 
Как сообщалось, в начале июня во Львове образовалась огромная мусорная свалка. На улице Северной накопилось более двух тысяч тонн отходов.
 
Ранее сообщалось, что ЕБРР и другие доноры выделили 35 млн евро на рекультивацию львовской свалки в Грибовичах.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.