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21. 07. 2018

ДТП в Николаевской области: водителю фуры сообщили о подозрении

Водителю грузовика, в который 20 июля врезалась маршрутка с гражданами Беларуси сообщили о подозрении. Об этом в субботу, 21 июля, сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.

Отмечается, что 42-летнего водителя, который припарковал грузовик с правой стороны проезжей части, обвинили в нарушении правил безопасности дорожного движения. Ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, утром 20 июля рейсовый микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией, ехавший из Одессы в Гомель, столкнулся на киевской трассе с грузовиком, который остановился на проезжей части. Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. По состоянию 21 июля в больнице оставались три человека.

Позже стало известно, что водитель грузовика задержан и дает объяснения в полиции.

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Источник: korrespondent.net

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