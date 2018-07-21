Пассажирские перевозки в Украине: за три месяца – 26 000 нарушений

В рамках операции Перевозчик с середины апреля полиция выявила около трех тысяч технически неисправных автобусов и зафиксировала более 26 тыс. нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения. Об заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает в субботу, 21 июля, пресс-служба МВД.

Полиция проверила более 185 000 автобусов, из них 7 625 используются для организованного провоза групп детей. Выявлено около трех тысяч технически неисправных автобусов.

"Самые распространенные нарушения: управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, создание аварийной обстановки, перевозки пассажиров сверх установленного количества, нарушение правил движения через железнодорожный переезд, управление без необходимых документов, управления автобусами, которые не прошли обязательный технический контроль", - отметил Яровой.

По его словам, перевозчики-нарушители должны безотлагательно избавляться лицензии. А служащие Укртрансбезопасности", которые выдают небрежным компаниям-перевозчикам лицензии, должны нести уголовную ответственность.

"Должна быть ответственность инспектора, регионального руководителя за то, каким образом они контролировали автоперевозчиков, как они подтверждали лицензионные условия, качество транспорта и его техническое состояние, когда давали разрешения на осуществление пассажирских перевозок. Главное следственное управление должно взять на особый контроль расследование резонансных ДТП и выявить факты соблюдения автоперевозчиками действующего законодательства при организации пассажирских перевозок", - заявил замглавы МВД.

Также, по мнению Ярового, полицейские должны быть в комиссиях по предоставлению разрешений перевозки пассажиров на маршрутах общего пользования.

Напомним, в пятницу, 20 июля, в результате аварий погибли более двадцати человек. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение проверять автобусы перед выходом на маршрут.

Как сообщалось, 20 июля 2018 года в Житомирской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик, в результате аварии погибли десять человек, еще десять пострадали.

Также на трассе Киев-Одесса вблизи Кривого Озера в результате аварии погибли 5 человек, еще 12 пострадали.

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Источник: korrespondent.net