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21. 07. 2018

За день на Донбассе зафиксировано четыре обстрела

В течение субботу, 21 июля, сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Как сообщается, противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелам подверглись позиции украинских защитников районах населенных пунктов Пески, Павлополь, Лебединское и Широкино.

Потерь среди украинских защитников нет.

На данный момент Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживая занимаемые рубежи и соблюдая режим прекращения огня.

Как сообщалось, за предыдущите сутки в ООС было зафиксировано 29 обстрелов, трое военных получили ранения.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил в ночь на 20 июля погиб военнослужащий из Житомирской области.

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Источник: korrespondent.net

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