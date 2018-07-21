За день на Донбассе зафиксировано четыре обстрела

В течение субботу, 21 июля, сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Как сообщается, противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелам подверглись позиции украинских защитников районах населенных пунктов Пески, Павлополь, Лебединское и Широкино.
Потерь среди украинских защитников нет.
На данный момент Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживая занимаемые рубежи и соблюдая режим прекращения огня.
Как сообщалось, за предыдущите сутки в ООС было зафиксировано 29 обстрелов, трое военных получили ранения.
Ранее сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил в ночь на 20 июля погиб военнослужащий из Житомирской области.
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Источник: korrespondent.net
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