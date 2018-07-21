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21. 07. 2018

В Японии от жары погибли уже 30 человек

В Японии растет количество жертв жары, которая держится уже две недели. На данный момент число погибших достигло 30. Об этом в субботу, 21 июля, сообщает ВВС.

"Из-за жары более 40 градусов по Цельсию, продолжающейся две недели, уже умерли 30 человек. Тысячи обратились за помощью врачей. Японское правительство призвало людей соблюдать правила безопасности", - говорится в сообщении.

Так, на этой неделе в центральных регионах Японии было зафиксировано 40,7 градусов по Цельсию, что является рекордно высокой температурой за последние 5 лет. В Киото температура оставалась выше 38 градусов в течение целой недели, - это первый такой случай с начала наблюдений в конце XIX века.

После того, как шестилетний мальчик умер после урока на улице, министерство образования страны приказало школам придерживаться специального режима, чтобы предотвратить тепловые удары среди учеников.

Японская метеорологическая служба призывала всех пить достаточно воды во избежание перегрева организма и обезвоживания.

Ранее сообщалось, что больше всего среди пострадавших людей пожилого возраста, которые не следят за временем пребывания на солнце и не используют кондиционеры в целях экономии.

Напомним, по меньшей мере 204 человека погибли в результате наводнений в Японии.

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Источник: korrespondent.net

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