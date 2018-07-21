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21. 07. 2018

Американцы за год потратили $70 млрд на домашних животных

В 2017 году граждане США потратили на домашних животных 69,5 миллиардов долларов, сообщает в субботу, 21 июля, УНН.

Отмечается, что это на 4,2% больше, чем годом ранее.

При этом, по сравнению с 2015 годом расходы американцев на домашних животных увеличись на 15,4%, в сравнении с 2010 - на 43,8%.

Как ожидается, по итогам 2018 года жители США потратят на домашних животных 72,1 млрд долл.

Напомним, в США на шоу талантов в следующий круг вышел пес. Ретривер покорил судей и зрительный зал.

Ранее хозяин уговорил собаку обокрасть свою жену на 100 долларов.

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Источник: korrespondent.net

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