Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июля 2018, суббота, 21:22
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
21. 07. 2018

На ремонт областных дорог выделено 11 млрд

В текущем году на ремонт дорог областного значения выделили более 11 млрд гривен. Об этом в эфире 112 Украина сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"С этого года заработал Дорожный фонд, в Дорожном фонде мы аккумулировали впервые за много лет 50% из акциза на топливо. То есть 50% денег, которые вы платите за топливо на налог, идет в Дорожный фонд исключительно на дороги", - сказал министр.

По его словам, начиная с этого года 35% средств из Дорожного фонда, а это более 11 млрд грн, переданы на областной уровень. 

"Из этих 35% до 20% можно выделять на коммунальные дороги, то есть местные дороги в рамках населенного пункта", – отметил Омелян.

Ранее сообщалось, что Украина получит в кредит от европейского банка 75 млн евро на безопасность дорог.

Напомним, сейчас в стране ремонтируют 150 дорог. В течение года ремонтные и строительные работы запланированы на 407 объектах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Украина
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.