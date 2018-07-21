В Италии раскритиковали министра за оправдание аннексии Крыма

В Италии критикуют министра внутренних дел Маттео Сальвини, который призвал признать аннексию Крыма и отменить санкции против России. Об этом в субботу, 21 июля, сообщает Европейская правда.

Министра раскритиковал член дирекции оппозиционной к правительству Италии Демократической партии Пьеро Фассини.

"Теперь очередь дошла до Украины. Не удовлетворившись ссорой с половиной Европы, неугомонный Сальвини заставляет нас ссориться с Украиной. Кто-то должен напомнить ему, что "много врагов и много чести" привели Италию к катастрофе", - заявил Фассини.

Напомним, министр внутренних дел Италии и лидер националистической партии Лига Маттео Сальвини заявил, что Россия имела право присоединить Крым, а Майдан является псевдореволюцией.

Как сообщалось, 5 июня премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил за пересмотр санкций в отношении России, так как они "унижают российское гражданское общество".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net