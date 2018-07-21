Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июля 2018, суббота, 22:50
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
21. 07. 2018

В Финляндии упал норвежский вертолет

Норвежский легкий вертолет упал в субботу, 21 июля, на севере Финляндии. Об этом заявили норвежские спасательные службы, сообщает УНН.

"Норвежский вертолет с двумя людьми на борту упал в Финляндии недалеко от села Кильписьярви", - говорится в сообщении норвежских спасательных служб.

Спасатели также отметили, что координируют поисковые работы с финской стороной. На место из Норвегии вылетели два вертолета скорой помощи.

В районе происшествия, по сообщению норвежских властей, благоприятная погода, причина аварии пока остается неизвестной.

Несколькими днями ранее в Таиланде разбился вертолет, погибли четыре человека.

Ранее на этой неделе пять человек погибли при крушении военного вертолета на юго-востоке Южной Кореи. Одному человеку удалось выжить в этой катастрофе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.