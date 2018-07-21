Причиной ДТП под Киевом могла стать разметка - СМИ

Эксперты по безопасности дорожного движения предполагают, что причиной ДТП на Старообуховской трассе под Киевом могла быть разметка - ее нанесли с нарушением норм, поэтому водителям сложно сориентироваться на сужении дороги. Об этом в субботу, 21 июля, сообщает ТСН.

Однако, официальной причины аварии правоохранители еще не сообщили.

Уже известно, что ДТП произошло вследствие того, что одна машина задела другую, вылетела на встречную полосу и еще там врезалась в третий автомобиль. Удар был такой силы, что машины взорвались, огонь достигал нескольких метров высоты.

Спасатели прибыли через 10 минут, однако мужчина, женщина и двухлетняя девочка погибли.

Троих пострадавших в результате аварии доставили в больницу. Трое погибших оказались заблокированными в машине, среди них один ребенок.

Два человека все еще остаются в больнице.

Как сообщалось, в сети появилось видео смертельного столкновения.

Напомним, 20 июля на трассе в Житомирской области столкнулись маршрутный автобус и грузовик DAF с полуприцепом. 10 человек погибло, еще 10 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net