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22. 07. 2018

Порошенко и Гройсман поздравили Усика с победой

 
Президент Украины Петр Порошенко поздравил боксера Александра Усика с победой в поединке над россиянином Муратом Гассиевым в Москве и обретением абсолютного чемпионства мира в первом тяжелом весе.
 
"Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, – это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!", – написал глава государства на своей странице в Facebook.

 
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман назвал победу украинского боксера исторической и заявил, что будет инициировать присвоение Усику звания Героя Украины.
 
"Историческая победа нашего Александра Усика! В очередной раз он доказывает – сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины! Слава Украине! Слава нашему Герою!", – написал глава Кабмина на своей странице в Facebook.

 
Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 22 июля, на ринге в спортивном комплексе Олимпийский в Москве Усик по очкам победил Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, объединив четыре пояса этой весовой категории (WBC, WBO, WBA, IBF). 
 
Кроме статуса абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Усик стал обладателем кубка Мохаммеда Али и пояс журнала The Ring.

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Источник: korrespondent.net

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