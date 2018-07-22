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22. 07. 2018

Аргентина может разместить военные базы США


Президент Аргентины Маурисио Макри одобрил создание в стране нескольких военных баз США. Об этом сообщает Aristegui Noticias со ссылкой на источники.
 
Речь идет о трех военных базах, создание которых должно финансироваться Южным командованием США. 
 
Первая база будет расположена в провинции Неукен, где находится месторождение сланцевого газа Vaca Muerta. Вторая – в южной провинции Огненная Земля, откуда можно контролировать Антарктиду, третья база будет находится в провинции Мисьонес.
 
За создание американских военных баз выступает министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. Она одобрила приезд в страну американских инструкторов, которые должны подготовить сотрудников аргентинской полиции к саммиту G20, который состоится в конце ноября в Буэнос-Айресе. 

Польша готова платить США за военное присутствие
 
Ранее сообщалось, что Албания предложила НАТО создать военно-морскую базу в своей части Адриатического моря. 

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Источник: korrespondent.net

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