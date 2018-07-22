Аргентина может разместить военные базы США



Президент Аргентины Маурисио Макри одобрил создание в стране нескольких военных баз США. Об этом сообщает Aristegui Noticias со ссылкой на источники.

Речь идет о трех военных базах, создание которых должно финансироваться Южным командованием США.

Первая база будет расположена в провинции Неукен, где находится месторождение сланцевого газа Vaca Muerta. Вторая – в южной провинции Огненная Земля, откуда можно контролировать Антарктиду, третья база будет находится в провинции Мисьонес.

За создание американских военных баз выступает министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. Она одобрила приезд в страну американских инструкторов, которые должны подготовить сотрудников аргентинской полиции к саммиту G20, который состоится в конце ноября в Буэнос-Айресе.



Польша готова платить США за военное присутствие

Ранее сообщалось, что Албания предложила НАТО создать военно-морскую базу в своей части Адриатического моря.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net