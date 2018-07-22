Лента RSS
Подписаться на ленту
22 июля 2018, воскресенье, 08:08
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
22. 07. 2018

США - крупнейший покупатель украинского оружия в 2017 году

Соединенные Штаты Америки в 2017 году стали крупнейшими импортерами украинского стрелкового оружия, свидетельствуют данные Государственной службы экспортного контроля Украины.
 
Сообщается, что за год Украина экспортировала в США 15 040 автоматов и пистолетов-пулеметов.
 
Вторым крупнейшим импортером стал Узбекистан, который закупил 2 тысячи единиц стрелкового оружия.
 
США также лидируют и в закупках украинского легкого вооружения - переносных противотанковых ружей и гранатометов (790 единиц).
 
Статистика продаж за границу боевых танков за 2017 год свидетельствует, что единственным покупателем такого вооружения стал Таиланд, который закупил 16 БМ "Оплот".
 
Напомним, что государственный концерн Укроборонпром наладил серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, которые уничтожают противника даже за мощными укрытиями.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Украина
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

  • Да, наконец-то можно жить спокойно 34 (43,0%)
  • Нет, я бы с удовольствием продлил (-а) его еще на месяц 34 (43,0%)
  • А что, где-то был чемпионат? 11 (13,9%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.