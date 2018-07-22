США - крупнейший покупатель украинского оружия в 2017 году

Соединенные Штаты Америки в 2017 году стали крупнейшими импортерами украинского стрелкового оружия, свидетельствуют данные Государственной службы экспортного контроля Украины.

Сообщается, что за год Украина экспортировала в США 15 040 автоматов и пистолетов-пулеметов.

Вторым крупнейшим импортером стал Узбекистан, который закупил 2 тысячи единиц стрелкового оружия.

США также лидируют и в закупках украинского легкого вооружения - переносных противотанковых ружей и гранатометов (790 единиц).

Статистика продаж за границу боевых танков за 2017 год свидетельствует, что единственным покупателем такого вооружения стал Таиланд, который закупил 16 БМ "Оплот".

Напомним, что государственный концерн Укроборонпром наладил серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, которые уничтожают противника даже за мощными укрытиями.

Источник: korrespondent.net