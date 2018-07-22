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22. 07. 2018

В Греции двух украинцев приговорили к 180 годам тюрьмы - СМИ

 

Суд греческого города Пирей приговорил к 180 годам тюрьмы музыканта ивано-франковской группы Перкалаба Сергея Шваюка и его друга Петра Литвинчука по обвинению в незаконной перевозке мигрантов, сообщает Слидство.Инфо со ссылкой на переводчика прокуратуры города Пирей Лидию Костив.

Суд над украинцами состоялся в пятницу, 20 июля.

"Родные заключенных Шваюка и Литвинчука уверяют, что мужчины не собирались идти на преступление и в такой ситуации оказались принудительно. Мать Литвинчука рассказала, что они поехали в Турцию на вполне законную работу. Им предлагали быть помощниками капитана на прогулочной яхте", - говорится в статье.

По словам матери Литвинчука, вскоре, уже в Турции, работодатели заставили украинцев перевозить на яхте мигрантов. Для этого неизвестные вооруженные люди угрожали Литвинчуку и Шваюку физической расправой.

"Когда их задержала береговая охрана Греции, они некоторое время не знали, в чем их обвиняют. Здесь и они пострадали, поскольку их заставили управлять этой яхтой", - подчеркнула она.

По словам переводчика Лидии Костив, мужчины совершили нарушения сразу по нескольким статьям: незаконное пересечение границ страны Европейского союза, создание опасности для жизни людей из-за перезагрузки яхты и отсутствия спасательных средств. Также при задержании у Шваюка и Литвинчука не было документов на управление яхтой.
 
Греческий адвокат украинцев Захарияс Кессес пояснил, что такие большие сроки обусловлены особенностями греческого законодательства. По его словам, кроме Сергея и Петра, на яхте были еще 63 нелегальных мигранта.
 
“При оглашении приговора за каждого нелегального мигранта могут добавлять 10-15 лет. Изначально им грозило 630 лет за решеткой”, – сказал адвокат.
 
Напомним, что восемь человек получили незначительные ранения и 19 были задержаны в результате драки в лагере для мигрантов на острове Лесбос. Во время беспорядков в лагере сгорели три палатки, где размещались мигранты.
 
 
 

Источник: korrespondent.net

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