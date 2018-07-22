Сутки на Донбассе: 15 обстрелов, без потерь

За прошедшие сутки, 21 июля, противник 15 раз открывал огонь по позициям украинских военных на Донбассе, в том числе 2 раза из запрещенного минского договоренностями вооружения, сообщается в пресс-службе Операции объединенных сил.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Отмечается, что боевики вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Причепиловки, Майорска, Авдеевки, Песков, Красногоровки, Лебединского, Павлополя, Талаковки и Широкино. Наряду с этим, противник в районах Лебединского и Талаковка применил 82-мм минометы.

"Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия", – говорится в сообщении.

В течение текущих суток боевики 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Талаковки, Водяного, Широкино и Гнутово.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, что ранее сепаратисты обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ в Луганской области.

Источник: korrespondent.net