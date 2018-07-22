Лента RSS
Подписаться на ленту
22 июля 2018, воскресенье, 09:37
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
22. 07. 2018

В Литве за год на 50% выросло количество украинцев

Поток иностранцев, прибывающих в Литву, стремительно увеличивается - главным образом за счет граждан Украины и Беларуси, которые становятся собственниками временного вида на жительство, пишет издание Delfi со ссылкой на информацию департамента миграции при МВД Литвы, который представил основные миграционные показатели за первую половину этого года.

По данным на 1 июля 2018 года, в Литве проживают 54 393 иностранца, из них - 15 291 граждане Украины (на 55,4% больше, чем год назад), 12 391 России (на 8,3% меньше, чем год назад), 10 433 Беларуси (на 24,7% больше, чем год назад ).

Граждане указанных стран составили 70,1% (по состоянию на 1 июля 2017 года - 67,3%) всех иностранцев, проживающих в Литве.

Несмотря на то, что общая численность населения Литвы, по сравнению с 1 июля 2017 года, снизилась на 0,8%, число проживающих тут иностранцев увеличилось на 15,4%.

Большинство проживающих в Литве иностранцев (54,5%) являются обладателями временного вида на жительство (48,5% год назад). В течение года количество обращений за выдачей разрешения на временное проживание увеличилось на 13,8%, за заменой - на 25,2%.

Напомним, что в Литве заблокировали доступ к сайтам, транслирующим российские телеканалы.

 
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

  • Да, наконец-то можно жить спокойно 34 (43,0%)
  • Нет, я бы с удовольствием продлил (-а) его еще на месяц 34 (43,0%)
  • А что, где-то был чемпионат? 11 (13,9%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.