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22. 07. 2018

Священник из Борисова отметил годовщину свадьбы на православном сплаве

В православной Борисовской епархии с 12 по 15 июля прошел организованный молодежным отделом слет-сплав молодежи по Березине.

В первый день сплава после встречи на вокзале участники отправились в Зембин, где перед началом путешествия помолились и причастились за Божественной литургией в Михайловском храме.  Богослужение возглавил иерей Игорь Васько, которому сослужили руководитель молодежного отдела Борисовской епархии протодиакон Сергий Керко и диакон Виктор Бордиян, сообщает borisoveparhia.by.

После богослужения и братской трапезы все отправились в Веселово, где должен был состояться старт спортивного мероприятия. Перед спуском на воду Алла Керко провела инструктаж по технике безопасности и объяснила правила поведения на воде.

Во время 7-часового путешествия по реке молодые люди пели песни, устраивали между собой соревнования на плотах.

На ночлег участники мероприятия остановились на Брилевском поле. Поужинав и расставив палатки, молодежь собралась у костра, где под звучание гитары и легкий дождик каждый делился радостью о проведенном дне.

Утром следующего дня после общей молитвы для участников сплава Владимир Кищенко провел экскурсию по памятным местам на Брилевском поле, рассказав о событиях 1812 года. В память о погибших воинах была отслужена заупокойная лития.

Вторую ночь путешественннкики провели у села Бытча возле соснового леса. Завершился вечер у костра, где иерей Виктор Шабловский в честь годовщины своей свадьбы угостил всех специально приготовленном ароматным напитком.

В конце третьего дня слета-сплава на привале в селе Малое Стахово лагерь путешественников посетили епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин и секретарь епархиального управления протоиерей Андрей Капульцевич. В неформальной обстановке они побеседовали с молодежью, затронув многие важные для православных верующих вопросы.

В последний день мероприятия, который пришелся на воскресенье, иерей Игорь Васько совершил чин обедницы. После общей молитвы и завтрака, ребята вновь спустились на воду, чтобы завершить свое путешествие. На финише молодежь приветствовали стоящие на берегу люди.

Источник: krynica.info

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