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22. 07. 2018

Драка фанатов в Одессе: 14 человек задержаны

 
В субботу в отделы полиции Одессы было доставлено 14 футбольных болельщиков, которые были участниками конфликтов и драк, сообщает в воскресенье полиция Одесской области.
 
После проверки в отношении семи из них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, еще двое будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 296 УК (хулиганство).
 
"Остальные конфликтные ситуации, которые назревали между фанатами, благодаря своевременному вмешательству и профессиональным действиям правоохранителей удалось потушить на начальной стадии", - добавили в полиции.
 
Всего за правопорядком на улицах города следили более 1200 правоохранителей. Из них около 350 нацгвардийцив. На стадионе "Черноморец" и прилегающей к нему территории с гражданами работали полицейские диалога.
 
Напомним, в субботу в Одессе состоялся матч за Суперкубок Украины, в котором победу одержало киевское "Динамо".
 
Перед матчем полиция Одессы сообщила, что возле дельфинария "Немо" на пляже "Ланжерон" произошел конфликт между футбольными болельщиками.
 
Позже полиция сообщила о еще одной драке между двумя группами футбольных болельщиков - на этот раз на улице Маразлиевской. Во время этой драки пострадало двое полицейских. 
 
 

Источник: korrespondent.net

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