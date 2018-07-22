Драка фанатов в Одессе: 14 человек задержаны

В субботу в отделы полиции Одессы было доставлено 14 футбольных болельщиков, которые были участниками конфликтов и драк, сообщает в воскресенье полиция Одесской области.

После проверки в отношении семи из них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, еще двое будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 296 УК (хулиганство).

"Остальные конфликтные ситуации, которые назревали между фанатами, благодаря своевременному вмешательству и профессиональным действиям правоохранителей удалось потушить на начальной стадии", - добавили в полиции.

Всего за правопорядком на улицах города следили более 1200 правоохранителей. Из них около 350 нацгвардийцив. На стадионе "Черноморец" и прилегающей к нему территории с гражданами работали полицейские диалога.

Напомним, в субботу в Одессе состоялся матч за Суперкубок Украины, в котором победу одержало киевское "Динамо".

Перед матчем полиция Одессы сообщила, что возле дельфинария "Немо" на пляже "Ланжерон" произошел конфликт между футбольными болельщиками.

Позже полиция сообщила о еще одной драке между двумя группами футбольных болельщиков - на этот раз на улице Маразлиевской. Во время этой драки пострадало двое полицейских.

Источник: korrespondent.net