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22. 07. 2018

Грозы и шквалы в Украине продолжатся

 
В воскресенье утром в Украине, в частности в столице, ожидаются грозы, град и шквалы, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
 
"В ближайшие 3 часа и до конца суток 22 июля в Украине, в частности в Киеве и Киевской области, кроме южных регионов - грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
 
Судя по прогнозу на сайте Укргидрометцентра, дожди и грозы не прекратятся в Украине и на следующей неделе.
 
 
В ближайшие сутки погоду в Украине будет опеределять относительно теплая и влажная воздушная масса. Существенного похолодания не будет, в некоторых регионах страны температура опустится всего на один-два градуса.
 
Напомним, что ранее несколькими западными областями пронесся ураган с сильными дождями. Как сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, в регионе зафиксированы разрушения, повалены деревья и подтоплены улицы.
 
 
 

Источник: korrespondent.net

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