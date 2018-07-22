Грозы и шквалы в Украине продолжатся

В воскресенье утром в Украине, в частности в столице, ожидаются грозы, град и шквалы, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайшие 3 часа и до конца суток 22 июля в Украине, в частности в Киеве и Киевской области, кроме южных регионов - грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Судя по прогнозу на сайте Укргидрометцентра, дожди и грозы не прекратятся в Украине и на следующей неделе.

В ближайшие сутки погоду в Украине будет опеределять относительно теплая и влажная воздушная масса. Существенного похолодания не будет, в некоторых регионах страны температура опустится всего на один-два градуса.

Напомним, что ранее несколькими западными областями пронесся ураган с сильными дождями. Как сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, в регионе зафиксированы разрушения, повалены деревья и подтоплены улицы.