Лента RSS
Подписаться на ленту
22 июля 2018, воскресенье, 12:36
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
22. 07. 2018

Немцы больше доверяют Макрону, чем Меркель

Немцы испытывают больше доверия к французскому президенту Эммануэлю Макрону, чем канцлеру Германии Ангеле Меркель, пишет Deutsche Welle, на это указывают результаты опроса социологического института Kantar Emnid.

Макрону доверяют 55% опрошенных немцев, не доверяют – 33%. Зато Меркель доверяют 51% соотечественников, тогда как не доверяют - 45%.

Среди выразивших недоверие Макрону и Меркель, больше всего сторонников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

 
Доверие к австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу у немцев еще ниже - всего лишь 24%.

18% немцев склонны доверять президенту России Владимиру Путину. Впрочем, 75% немцев выражают ему недоверие. Еще хуже показатели у президента США Дональда Трампа: ему доверяют 5%, а не доверяют 92%.

Путину больше всего доверяют сторонники "Альтернативы", Партии свободных демократов и Левых. Сторонники Партии свободных демократов также сравнительно чаще выражают доверие Трампу.

Опрос проводился с 17 по 19 июля. Было опрошено 1011 человек.

Напомним, что фотография канцлера Германии Ангелы Меркель стала поводом для шуток в Сети. Причиной является поза игрушечных медведей, которые запечатлены в верхней части снимка.

 
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

  • Да, наконец-то можно жить спокойно 34 (43,0%)
  • Нет, я бы с удовольствием продлил (-а) его еще на месяц 34 (43,0%)
  • А что, где-то был чемпионат? 11 (13,9%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.