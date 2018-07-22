Немцы больше доверяют Макрону, чем Меркель

Немцы испытывают больше доверия к французскому президенту Эммануэлю Макрону, чем канцлеру Германии Ангеле Меркель, пишет Deutsche Welle, на это указывают результаты опроса социологического института Kantar Emnid.

Макрону доверяют 55% опрошенных немцев, не доверяют – 33%. Зато Меркель доверяют 51% соотечественников, тогда как не доверяют - 45%.

Среди выразивших недоверие Макрону и Меркель, больше всего сторонников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

Доверие к австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу у немцев еще ниже - всего лишь 24%.

18% немцев склонны доверять президенту России Владимиру Путину. Впрочем, 75% немцев выражают ему недоверие. Еще хуже показатели у президента США Дональда Трампа: ему доверяют 5%, а не доверяют 92%.

Путину больше всего доверяют сторонники "Альтернативы", Партии свободных демократов и Левых. Сторонники Партии свободных демократов также сравнительно чаще выражают доверие Трампу.

Опрос проводился с 17 по 19 июля. Было опрошено 1011 человек.

Напомним, что фотография канцлера Германии Ангелы Меркель стала поводом для шуток в Сети. Причиной является поза игрушечных медведей, которые запечатлены в верхней части снимка.

Источник: korrespondent.net