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22. 07. 2018

В Кривом Роге состоялся Марш равенства

В Кривом Роге в 9 утра стартовал Марш равенства, в котором приняли участие около 30 человек, сообщает Первый городской.

Место проведения марша держалось в секрете. В итоге парад прошёл по проезжей части возле остановки 9-я горбольница. 

"Утром большое количество правоохранителей собрались на площади Поля. Вероятно, это сделали для отвлечения внимания, в целях безопасности", – говорится в сообщении.

На время проведения прайда полиция временно ограничила движение по улице Сичеславской. В 9:20 движение по дороге открыли.

По информации издания, шествие охраняло около тысячи полицейских.

Напомним, что в Херсоне 17 мая прошел Марш против дискриминации. Благодаря сотне работников полиции удалось избежать столкновений между противниками шествия и участниками.

 

Источник: korrespondent.net

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