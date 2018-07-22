От Турова до Мозыря верующие прошли на байдарках в память святителя Макария

В православной Туровской епархии с 13 по 17 июля прошел водный крестный ход на байдарках по реке Припять «Путем святителя Макария, митрополита Киевского».

Сплав был приурочен к 1030-летию Крещения Руси, сообщает turov.by.

Организатором сплава выступил приход мозырского Михайловского кафедрального собора при поддержке отдела образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома.

Участие приняли 45 человек – священнослужители, сотрудники епархиального управления, прихожане храмов города Мозыря, представители РОВД, педагогические работники, индивидуальные предприниматели, гости из Российской Федерации, учащиеся и выпускники Скрыгаловской СШ во главе с учителем Василием Туровцом.

Вечером 13 июля, перед началом сплава, все участники водного крестного хода собрались в Турове на набережной Припяти, где расположили палаточный лагерь. Молебен под открытым небом возглавил епископ Туровский и Мозырский Леонид в сослужении ключаря кафедрального собора святых Кирилла и Лаврентия Туровских протоиерея Василия Пытеля и протодиакона Георгия Тывонюка.

Молитвенно поддержать паломников приехали и другие священнослужители из Мозыря и Житкович.

Маршрут проходил от Турова через села Переровский Млынок, Лясковичи, а также Петриков до деревни Скрыгалов в Мозырском районе – места мученической кончины священномученика Макария. Всего маршрут составил 120 км по воде.

Утром 14 июля, после общей молитвы и трапезы, все с Божией помощью отправились по реке Припять. Во главе колонны плыла байдарка с хоругвью священномученика Макария Киевского – святителя, особо почитаемого в Туровской епархии.

В Лясковичах лагерь путешественников посетил епископ Леонид. 16 июля состоялся ночлег в Петрикове, утром 17 июля участники водного крестного хода оказались у намеченной цели. На берегу старого русла реки всех принимавших участие в крестном ходе на байдарках встретил владыка Леонид и поздравил с благополучным прибытием.

Источник: krynica.info