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22. 07. 2018

Британия использует детей в тайных операциях - СМИ

Британские разведывательные и полицейские подразделения используют несовершеннолетних в тайных операциях по разоблачению террористов, преступных группировок и торговцев наркотиками на фоне общенационального повышения числа насильственных преступлений, сообщает The New York Times.
 
Отмечается, что Комитет палаты лордов на прошлой неделе выдвинул навый законопроект, предусматривающий продление периода, в течение которого молодежь в возрасте до 18 лет имеет право работать в качестве "тайного источника разведки".
 
МВД обратилось с просьбой продлить срок, в течение которого ребенок имеет право служить в качестве тайного осведомителя с одного до четырех месяцев. Предлагаемый закон обоснован общенациональным повышением числа насильственных преступлений в Англии и Уэльсе. Отмечается, что количество убийств увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
 
"Мы обеспокоены тем, что предоставление молодым людям возможности участвовать в скрытой деятельности в течение длительного периода времени может подвергнуть их повышенному риску их психического и физического благополучия", – говорится в докладе Палаты лордов.
 
Сообщается, что каждому несовершеннолетнему, вовлеченному в подобную деятельность, предоставляется взрослый человек, "квалифицированный для представления интересов источника", присутствующий на любых встречах с правоохранителями.
 
В качестве меры предосторожности Министерство внутренних дел предлагает проводить ежемесячные проверки на безопасность для всех вовлеченных молодых людей.
 
Бывший детектив по контртеррористической деятельности, который работал с молодыми информаторами, объяснил, что дети-информаторы используются в качестве крайней меры.
 
"Часто возникает такое заблуждение, что мы блуждаем по улице, чтобы вербовать детей. Это просто не так. Молодые люди обычно вступают в контакт с полицией в результате их причастности к преступлению или другой форме экстремизма", – отметил детектив.
 
Правоохранители также уверяют, что, когда они вербуют детей в качестве информаторов, они не просят их участвовать в преступлениях.
 
Напомним, что в Одессе дети перекрыли проезд внутри своего двора и требовали деньги у водителей, которые вынуждены объезжать перекрытую на ремонт дорогу. Дети требовали у водителей за право проезда от 5 до 20 гривен. При этом мальчики использовали нецензурную лексику.


 

Источник: korrespondent.net

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