Над гольф-клубом Трампа перехватили самолет

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов Америки вчера вечером, 21 июля, перехватил небольшой самолет, который пролетел вблизи гольф-клуба в штате Нью-Джерси, владельцем которого является президент США Дональд Трамп, сообщает NYT со ссылкой на информацию командования аэрокосмической обороны США.

Так, в командовании США сообщили, что самолет безопасно приземлился в аэропорту Питтстауна, где с пилотом встретились представители правоохранительных органов.

Отмечается, что самолет перехватили, потому что пилот не имел соответствующих разрешений на пролет через временно закрытую зону над полем президентского гольф-клуба в Бендминстере в штате Нью-Джерси.

Напомним, ранее сообщалось, что футбольный мяч, который президенту США Дональду Трампу подарил президент России Владимир Путин, прошел проверку службы безопасности американского лидера.

Источник: korrespondent.net