Лента RSS
Подписаться на ленту
22 июля 2018, воскресенье, 14:07
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
22. 07. 2018

Над гольф-клубом Трампа перехватили самолет

 
Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов Америки вчера вечером, 21 июля, перехватил небольшой самолет, который пролетел вблизи гольф-клуба в штате Нью-Джерси, владельцем которого является президент США Дональд Трамп, сообщает NYT со ссылкой на информацию командования аэрокосмической обороны США.
 
Так, в командовании США сообщили, что самолет безопасно приземлился в аэропорту Питтстауна, где с пилотом встретились представители правоохранительных органов.
 
Отмечается, что самолет перехватили, потому что пилот не имел соответствующих разрешений на пролет через временно закрытую зону над полем президентского гольф-клуба в Бендминстере в штате Нью-Джерси.
 
Напомним, ранее сообщалось, что футбольный мяч, который президенту США Дональду Трампу подарил президент России Владимир Путин, прошел проверку службы безопасности американского лидера.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

  • Да, наконец-то можно жить спокойно 34 (43,0%)
  • Нет, я бы с удовольствием продлил (-а) его еще на месяц 34 (43,0%)
  • А что, где-то был чемпионат? 11 (13,9%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.