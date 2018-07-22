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22. 07. 2018

Митрополит Павел принял участие в чествованиях Сергия Радонежского в Москве

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, 17 июля принял участие в торжествах в честь обретения мощей православного святого Сергия Радонежского в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры под Москвой.

В день праздника, 18 июля, в Успенском соборе служение Божественной литургии возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении митрополита Павла, митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, а также глав крупнейших епархии РПЦ на территории России и Украины, представителей Антиохийской, Сербской Православных Церквей, а также Церквей Чешских земель и Словакии, Америке, сообщает church.by.

Богослужебные песнопения исполнил хор Троице-Сергиевой лавры под управлением архимандрита Глеба (Кожевникова).

Затем состоялся молебен на Соборной площади перед чтимой иконой преподобного Сергия Радонежского.

Источник: krynica.info

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