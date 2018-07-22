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22. 07. 2018

В ОБСЕ вспомнили об экологических угрозах Донбассу

 
Нельзя оставлять без внимания экологические угрозы в зоне конфликта на востоке Украины, они могут повлиять на гражданское население и наблюдателей миссии ОБСЕ, заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ) Эртурул Апакан.
 
"Экологические угрозы, возникающие вследствие конфликта на востоке Украины, нельзя оставлять без внимания, ведь они могут повлиять на гражданское население, которое проживает и работает в этом районе, а также на сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине", - заявил посол Апакан во время заседания комитета ОБСЕ по экономическим и экологическим вопросам в Вене.
 
 
Он подчеркнул, что эти угрозы являются общим вызовом для всех вовлеченных и для целого региона.
 
Апакан отметил, что защита объектов инфраструктуры является чрезвычайно важной для окружающей среды и должна быть общей ответственностью.
 
Напомним, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине проведет внутреннее расследование в связи с подозрениями в шпионаже в ее рядах.
 

Источник: korrespondent.net

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