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22. 07. 2018

В УПЦ МП заявляют, что им мешают в организации Дня Крещения Руси

Молебен на Владимирской горке и крестный ход, запленированный Украинской православной церковью Московского патриархата в Киеве 27 июля находится под вопросом из-за блокирования мероприятий в честь 1030-летия со Дня Крещения Руси, сообщает пресс-служба УПЦ МП.
 
Так, по данным церкви, чиновники запретили всем перевозчикам Овручского района Житомирской области ехать в этот день в Киев. Зато 28 июля организацией автобусов для участия в торжествах УПЦ Киевского патриархата занимаются сами местные администрации.
 
"Все перевозчики начали массово отказывать - все те, кто имеет свои автопарки, все владельцы микроавтобусов. Называют разные причины, но неофициально рассказывают, что 27 июля выходить на рейсы в направлении Киева им запретили спецслужбы", - сообщил протоиерей Овручской епархии Олег Доминский.
 
Священник отметил, что таким образом власти пытаются искусственно создать видимость того, что верующих УПЦ МП меньше, чем сторонников УПЦ КП.
 
Аналогичная информация поступает из Запорожской, Сумской, Черкасской и Херсонской областях, а также Тернополя, утверждают в Московском патриархате.
 
Напонмним, что в центре Киева 24, 27 и 28 июля ограничат движение транспорта из-за молебнов и крестных ходов по случаю празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси.
 
 

Источник: korrespondent.net

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