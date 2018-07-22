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22. 07. 2018

МИД: Осужденных в Греции украинцев могут выпустить

Украинцы, которых в Греции осудили на 180 лет, могут вскоре выпустить. Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

"По информации консула, который присутствовал на судебном заседании, адвокат готовит апелляцию. Есть основания надеяться, что 6 лет за каждого будет уменьшен до пяти, а это значит переквалификацию статьи на 1/5 или 1/3 срока общего отбытия срока наказания (т.н. "филакисы") и - освобождение, возможно, через непродолжительный промежуток времени ", - сообщил Кирилич.

Кроме того, он отметил, что верхней границей наказание за такое правонарушение является 25 лет.

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что верхней границей санкции за такое правонарушение является 25 лет. Цифры, выше, чем 25 - морально-пропагандистские или превентивные. Но анализ приговора дает основания считать, что суд впервые за последние три года применил наименьший коэффициент - шесть лет за каждого перевезенного нелегального мигранта ", - заявил он.

Отметим, в Греции двух украинцев, Сергея Шваюка и Петра Литвинчука, посадили на 180 лет по обвинению в незаконной перевозке мигрантов.

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Источник: korrespondent.net

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