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22. 07. 2018

Иран предостерегает Трампа от противостояния

Президент Ирана Хасан Роухани предостерегает главу США Дональда Трампа от продолжения враждебной политики против исламской республики. "Америка должна знать, что война с Ираном - мать всех войн", - заявил Роухани в воскресенье, 22 июля, сообщает агентство Isna.

"Мистер Трамп, не дергайте льва за хвост. Иначе вы об этом пожалеете", - добавил иранский президент.

В начале мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Затем Вашингтон расширил санкции против Ирана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать нефть у страны под угрозой санкций в отношении компаний-закупщиков.

Иран в ответ пожаловался в Международный суд ООН. Тегеран также объявил, что если экспорт иранской нефти будет блокирован, то он перекроет поставки нефти на международный рынок через Ормузский пролив.

Через этот пролив идет около 20% всего мирового экспорта нефти, в частности, Бахрейн, Катар и Кувейт могут транспортировать нефть только через него, так как других выходов к морю у них нет. Через Ормузский пролив также идут танкеры Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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