Израиль эвакуировал сотни Белых касок из Сирии

Около 800 волонтеров гуманитарной организации Белые каски, а также члены их семей были в воскресенье, 22 июля, эвакуированы Израилем из южных районов Сирии в Иорданию. Причиной эвакуации стала активность сирийских правительственных войск на юго-западе страны.

Как следует из заявления армии Израиля, войска завершили гуманитарную миссию по спасению "членов сирийской гражданской организации и их семей" в связи с непосредственной угрозой их жизням. Волонтеров перевезли в "соседнюю страну", а сама эвакуация прошла по запросу США и нескольких европейских стран, говорится в сообщении.

В свою очередь, иорданское агентство Petra сообщило, что королевство уполномочило ООН организовать проход 800 сирийских граждан через Иорданию для дальнейшего размещения в западных странах. Сначала волонтеров разместят в закрытой зоне в Иордании, а в течение трех месяцев их должны отправить в Великобританию, Германию или Канаду.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас подтвердил газете Bild, что Германия готова принять у себя 50 волонтеров "Белых касок". По словам министра, "Белые каски" с начала сирийского конфликта спасли больше 100 тысяч человек.

"Веление человечности заключается в том, чтобы многие из этих смелых людей, оказывавших первую помощь, нашли защиту и убежище, в том числе и в Германии", - отметил Мас.

Ранее сообщалось, что США обсуждают со своими союзниками планы эвакуации волонтеров гуманитарной организации "Белые каски" из Сирии.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net