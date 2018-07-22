В МинДС прошел Республиканский семинар «Миссия и милосердие– VIII»

В Жировичах в православной Минской духовной семинарии 14 июля завершился Республиканский семинар «Миссия и милосердие– VIII».

Организаторами семинара выступили Синодальный миссионерский отдел Белорусского Экзархата, миссионерская лаборатория при кафедре апологетики Минской духовной академии, Молодежное братство при Минской духовной семинарии, сообщает church.by.

Учебная программа семинара включала 32 часа обязательных занятий и 8 часов занятий по выбору. Участники прослушали лекции по темам: «Жить или умирать по Нагорной проповеди?», «Путь вредных», “Риторика: 20 правил миссионера”, “Богослужение: понимание смысла и символики”, “Волонтерство в современном мире”, “Качество жизни или легко ли быть счастливым?”, “Миссионерское поле в мире метамодерна”.

По окончании участникам были выданы сертификаты, подтверждающие их участие в семинаре.

Источник: krynica.info