Епископ Порфирий приехал к костру молодежного слета

В православной Лидской епархии с 16 по 19 июля прошел слет молодежи с участием воспитанников воскресных школ при поддержке отдела по церковной благотворительности и социальному служению в Лидской епархии.

Слет прошел на базе Архиерейского подворья в деревне Велички Лидского района, сообщает LIDA-EPARHIA.BY.

В слете приняли участие сборные команды от пяти благочиний (Лидского, Сморгонского, Ивьевского, Ошмянского и Островецкого), а также команда «Познавайки», которая являлась участником интеллектуальных игр «Фавор» в Гомеле, всего 30 человек. Руководил работой слета руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению в Лидской епархии протоиерей Владимир Яромич.

Открытие I слета состоялось 16 июля. Молебен на начало доброго дела возглавил епископ Лидский и Сморгонский Порфирий в сослужении благочинного церквей Лидского округа протоиерея Ростислава Соловьева, руководителя слета протоиерея Владимира Яромича и настоятеля храма святых Виленских мучеников Сморгони иерея Михаила Вероха.

В рамках слета прошли интеллектуальные игры, трудовой десант, беседы со священниками, встречи с главой епархии в формате «Задай вопрос Владыке», культурно-массовые и спортивные мероприятия, встреча с пограничниками, а также практические занятия с доктором по неотложной помощи при несчастных случаях, мастер-класс «Мастерская творчества» от работников Лидского Дома творчества детей и молодежи, тематическая выставка рукотворными поделками, выполненными детьми в рамках мастер-класса.

В рамках православного молодежного слета состоялись медиа-игра «Большой экран» по теме: «Двунадесятые и Великие праздники».

В рамках закрытия I слета православной молодежи Лидской епархии «Православие – моя вера!» состоялось награждение участников памятными подарками и концерт вокальной группы воспитанников воскресной школы храма Всех святых.

В Сморгони провели детский православный лагерь

17 июля епископ Порфирий посетил детский православный лагерь «Наследники» Переображенского храма в Сморгони, дейстовавший с 14 по 22 июля.

День визита владыки проходил под девизом «Малая Родина глазами детей». Ребята презентовали перед епископом Порфирием и отцом Анатолием плакаты своих отрядов и пропели гимн лагеря под гитару.

Состоялась беседа с владыкой Порфирием у костра.

лагерь «Наследники», который будет проходит с 14 по 22 июля на берегу Вишневского озера Сморгонского района.

В лагере отдыхали около 50 ребят из воскресной школы храма Преображения Господня, молодежного Трехсвятительского братства и многодетных семей прихода.

Источник: krynica.info