Лента RSS
Подписаться на ленту
22 июля 2018, воскресенье, 17:23
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
22. 07. 2018

В Иране произошли три землетрясения за день

Землетрясение мощностью в 5,9 баллов произошло на западе Ирана через несколько часов после двух толчков на юге страны. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 22 июля.

"Толчки в 5,9 баллов по шкале Рихтера произошли в воскресенье на западе Ирана. Новое землетрясение произошло буквально через несколько часов после толчков силой в 4,7 и 5,7 баллов в провинции Хормозган на юге", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадали 25 человек.

Сильное землетрясение произошло у побережья Тайваня

Что же касается двух предыдущих утренних землетрясений, то сообщается, что они повредили дома в нескольких селах, обошлось без человеческих жертв.

Ранее в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

  • Да, наконец-то можно жить спокойно 34 (43,0%)
  • Нет, я бы с удовольствием продлил (-а) его еще на месяц 34 (43,0%)
  • А что, где-то был чемпионат? 11 (13,9%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.