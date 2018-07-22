При взрыве в Марьинке пострадали два человека

В прифронтовой Марьинке произошел взрыв на территории частного двора, в результате которого пострадали двое гражданских. Об этом сообщает полиция Донецкой области в воскресенье, 22 июля.

По предварительным данным, хозяин дома вместе с другим мужчиной во время осмотра двора дома, в котором временно не проживают, услышали хлопок и последующий взрыв.

"Один из пострадавших наступил в собственном дворе на взрывной предмет, в результате чего произошел взрыв", - рассказали полицейские.

Отмечается, что мужчины в возрасте 45 и 43 года получили осколочные ранения тела. Их госпитализировали в больницу города Курахово. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье за террористический акт (ст. 258 УК).

Напомним, за прошедшие сутки, 21 июля, противник 15 раз открывал огонь по позициям украинских военных на Донбассе, в том числе 2 раза из запрещенного минского договоренностями вооружения.

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Источник: korrespondent.net