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22. 07. 2018

В ЮАР расстреляли таксистов: 11 жертв

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) неизвестные расстреляли микроавтобус с таксистами, которые возвращались в Йоханнесбург с похорон коллеги. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных властей.

Так, согласно информации местной власти, нападение произошло около 20.00 субботы, 21 июля.

"Автомобиль попал в засаду. 11 человек убиты, четверо тяжело ранены и находятся в больнице. Насколько мы понимаем, все они были из ассоциации таксистов Гаутенга", - рассказал представитель местной власти.

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Вместе с тем, информации, кто расстрелял автобус, у местных властей пока нет.

Ранее в городе Претория в ЮАР разбился пассажирский самолет – пострадали 20 человек.

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Источник: korrespondent.net

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