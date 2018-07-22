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22. 07. 2018

Гройсман рассказал о ремонте дорог

В Украине план по ремонту дорог выполнен наполовину. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время правительственного совещания, посвященного вопросам дорожного строительства и развития дорожного хозяйства.

По его словам, в разных регионах Украины ремонт дорог выполняется "по-разному".

"Больше половины планов уже выполнено. Но в разных регионах по-разному эта работа выполняется. Я поставил четкие задачи: темпы надо ускорять, а средства использовать эффективно и рационально. Мы делаем проверки, будут аудиты по завершению объектов. Далее, в сентябре, будем понимать, кто справился с заданиями, кто нет", - отметил Гройсман.

В ходе совещания было отмечено, что лучше всего с поставленной задачей справляются Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Кировоградская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Херсонская и Хмельницкая области, где процент выполнения работ превышает 80%. В Черновицкой и Сумской области ситуация с ремонтом дорог плохая.

Ранее сообщалось, что в текущем году на ремонт дорог областного значения выделили более 11 млрд гривен. 

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Источник: korrespondent.net

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