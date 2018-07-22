Эквадор может выдать Ассанжа Великобритании

Власти Эквадора в ближайшее время собираются выдать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Великобритании. Об этом сообщило издание The Intercept со ссылкой на источник, близкий к эквадорскому МИД и канцелярии президента страны.

Президент Эквадора Ленин Морено сейчас находится с визитом в Лондоне, где должен выступить на саммите о людях с ограниченными возможностями (сам Морено передвигается на коляске после того, как пострадал во время попытки ограбления в 1998 году). Но истинная цель его визита - встретиться с британскими властями с тем, чтобы завершить соглашение о передаче Ассанжа Великобритании. Эквадор может лишить основателя Wikileaks убежища и физически выдать его британским властям уже в начале следующей недели, пишет The Intercept.

Текст о возможной выдаче Ассанжа Великобритании написал основатель интернет-журнала The Intercept Гленн Гринуолд, который работал в The Guardian и, в частности, впервые опубликовал ряд документов Эдварда Сноудена, что стало началом разоблачения методов Агентства национальной безопасности США.

О проведении переговоров о судьбе Ассанжа ранее также сообщала газета The Times. Получить комментарии от посольства Эквадора в Лондоне СМИ пока не удалось..

После визита в Великобританию Ленин Морено поедет в Мадрид, а испанские власти все еще недовольны тем, что Ассанж в Twitter призывал поддержать независимость Каталонии. Именно из-за этих публикаций посольство Эквадора в марте заблокировало для Ассанжа доступ к интернету, уточняет The Intercept. Затем в мае Морено распорядился снять дополнительные меры безопасности с посольства Эквадора в Лондоне.

Напомним, Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Если основатель WikiLeaks покинет здание посольства, ему грозит экстрадиция в США и 35 лет тюрьмы либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net