В Украине стабилизировалась ситуация с хлором

Ситуация с поставками жидкого хлора стабилизировалась, водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды. Об этом говорится в сообщении ассоциации Укрводоканалэкология на странице в Facebook.

"АО ДнепрАзот возобновляет работу хлорной группы цехов, в ближайшее время ожидается выпуск первой продукции. У предприятий водопроводно-канализационного хозяйства появилась возможность покупать жидкий хлор в Румынии и Венгрии по низким ценам, но есть необходимость в дополнительной проработке вопросов доставки", - отметили в ассоциации.

Кроме того, обеспеченность жидким хлором удовлетворительная, "но достаточная для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения".

Вместе с тем Госпотребслужба вместе со специалистами водоканалов "ведет проверку на местах с отбором проб воды и дополнительным контролем за качеством".

Напомним, 20 июля Днепразот уже объявил о возобновлении работы цехов по производству хлора. Выпуск продукции ожидается в ближайшее время.

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Источник: korrespondent.net