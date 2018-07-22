Следствие не смогло доказать коррупционные связи премьера Мальты

Судебное расследование не нашло доказательств причастности премьер-министра Мальты Джозефа Муската, его жены Мишель и их семьи к панамской компании Egrant или мальтийскому банку Pilatus. Об этом говорится в 49-страничном отчете следствия, опубликованном Генпрокуратурой Мальты в воскресенье, 22 июля.

Ранее журналистка Дафне Каруана Галиция, изучавшая "панамские досье", выяснила, что жена Муската предположительно владеет офшорной фирмой, которая получала деньги компании, которая связанная с дочерью главы Азербайджана Ильхама Алиева.

Муската также критиковали за сомнительные налоговые практики европейских концернов на Мальте. Среди этих концернов есть и крупные немецкие компании. Мускат отвергал все обвинения, называя их ложью.

"В сотнях подозрений не содержится ни одного доказательства", - заключает судебное следствие в докладе. Правоохранители опросили по этому делу о коррупции 477 свидетелей, а также направили запросы на получение информации Панаме, Бельгии, ОАЭ, Германии и США.

По версии следствия, данные Дафны Каруаны Галиции расходятся с тем, что говорила россиянка Мария Ефимова, которую называют информатором журналистки. Их версии событий "несовместимы друг с другом или полностью дезавуированы собранными доказательствами", сказано в отчете судебного следствия. Мария Ефимова ранее работала в банке Pilatus, в марте 2018 года она сдалась властям Греции, заявив, что опасается за свою жизнь.

После сообщений о коррупции на Мальте были назначены досрочные выборы, которые Мускат снова выиграл. Мальтийские власти закрыли Pilatus, а его владелец, уроженец Ирана, сидит в тюрьме в США.

Журналистка Дафне Каруана Галиция погибла осенью 2017 года в результате подрыва арендованного ей автомобиля, в котором, по версии следствия, сработало дистанционное взрывное устройство. Ранее репортер жаловалась на угрозы в свой адрес. Расследование убийства Дафне Каруаны Галиции еще не завершено.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net